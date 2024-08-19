Испанские власти не могут справиться с лесным пожаром на границе с Португалией

Американский журналист: Запад – заложник собственной дезинформации

Возможны ли мирные переговоры между Россией и Украиной в этом году? Какие цели преследовала атака ВСУ на Курск и Белгород? К чему приведут террористические действия режима Зеленского? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».