Испанские власти не могут справиться с лесным пожаром на границе с Португалией

В Испании сражаются с лесным пожаром недалеко от границы с Португалией. Пламя охватило территорию в 200 гектаров, местные жители эвакуированы, перекрыта крупная автомагистраль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Испании сражаются с лесным пожаром недалеко от границы с Португалией. Пламя охватило территорию в 200 гектаров, местные жители эвакуированы, перекрыта крупная автомагистраль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К тушению присоединилось военное подразделение по чрезвычайным ситуациям. Накануне власти заявили, что достигнут определенный прогресс. Более 50 пожарных и по меньшей мере пять вертолетов и гидросамолетов продолжают работать на месте, чтобы справиться с огнем.