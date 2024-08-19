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Испанские власти не могут справиться с лесным пожаром на границе с Португалией

19 августа 2024 06:38
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В Испании сражаются с лесным пожаром недалеко от границы с Португалией. Пламя охватило территорию в 200 гектаров, местные жители эвакуированы, перекрыта крупная автомагистраль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанские власти не могут справиться с лесным пожаром на границе с Португалией-2

К тушению присоединилось военное подразделение по чрезвычайным ситуациям. Накануне власти заявили, что достигнут определенный прогресс. Более 50 пожарных и по меньшей мере пять вертолетов и гидросамолетов продолжают работать на месте, чтобы справиться с огнем.

# Пожар

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