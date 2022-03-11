МИД России: украинские батальоны поставили под угрозу ЧАЭС, взорвав объекты, питающие её энергией

Ситуация в Украине остается напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстрелы населенных пунктов в Донбассе продолжаются. Захваченные националистами города вместе с российскими военными освобождают и подразделения ЛНР и ДНР.

10 марта украинские батальоны целенаправленно поставили под угрозу Чернобыльскую АЭС, взорвав объекты, питающие ее энергией, и распространили дезинформацию. Об этом заявили в Департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России.

Так же вчера в Турции состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Украины. Стороны так и не пришли к соглашению по прекращению огня. Москва представила Киеву свои предложения по урегулированию конфликта, а Украина взяла их в разработку. Россия также в очередной раз предупредила страны Запада об опасности и недопустимости поставок оружия в Украину.