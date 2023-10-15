МИД России: риск ядерной войны на Корейском полуострове резко возрастает

Посол МИД РФ Олег Бурмистров высказал опасение по поводу растущей активности США на Корейском полуострове, что увеличивает риск возникновения ядерного конфликта. Об этом пишет РИА новости.

Он заметил, что США подтягивают к полуострову стратегический потенциал, что повышает риски. Впервые с 1981 года в южнокорейских водах показалась атомная подводная ракета Kentucky. Бурмистров также привлек внимание к вопросу о создании консультативной американо-южнокорейской группы по ядерным вопросам. В ответ Северная Корея принимает меры по усилению своих ядерных сил.