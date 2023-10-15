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Макгрегор: Украина используется как инструмент США для нападения на Россию

15 октября 2023 11:02
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Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор выступил с критикой политики президента США Джо Байдена в отношении Украины, называя ее катастрофой. Об этом пишет РИА Новости.

Он считает, что Украина была задействована в качестве орудия нападения на Россию с целью ее разрушения. Такая стратегия, по его словам, привела к гуманитарной катастрофе и является преступлением против народа Украины.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший также считает, что Вашингтон играет на Украине и использует ее в качестве пешки в марионеточной войне с Россией. Опрос Чикагского совета по международным делам показал, что около половины опрошенных американцев считают, что выделение Киеву помощи в размере $43 млрд не оправдало себя.

# Международная политика # Дуглас Макгрегор

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