Путин назвал идею вступления США в войну с Россией и Китаем «чушью»

Президент России Владимир Путин высказался по поводу вероятности войны между ядерными державами, об этом пишет РИА Новости.

«Если говорить про войну между великими ядерными державами – это другая история совсем», – сказал Путин.

Он отметил, что любой здравомыслящий человек не должен допустить такой возможности. Российский лидер ответил на рекомендации комиссии конгресса США по подготовке к войне с Россией и Китаем, в том числе и к ядерному столкновению, назвав их «чушью». По его убеждению, такие угрозы служат лишь для устрашения друг друга.