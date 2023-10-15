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Путин назвал идею вступления США в войну с Россией и Китаем «чушью»

15 октября 2023 10:33
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Президент России Владимир Путин высказался по поводу вероятности войны между ядерными державами, об этом пишет РИА Новости.

«Если говорить про войну между великими ядерными державами – это другая история совсем», – сказал Путин.

Он отметил, что любой здравомыслящий человек не должен допустить такой возможности. Российский лидер ответил на рекомендации комиссии конгресса США по подготовке к войне с Россией и Китаем, в том числе и к ядерному столкновению, назвав их «чушью». По его убеждению, такие угрозы служат лишь для устрашения друг друга.

# Международная политика # Владимир Путин

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