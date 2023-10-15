Путин сообщил об улучшении позиций ВС РФ почти на всей линии соприкосновения

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские военнослужащие сейчас ведут активное совершенствование своих позиций на большинстве участков линии соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости.

Этот процесс называется «активной обороной» и проходит практически по всей протяженности этой линии. При этом президент подчеркнул, что это относится к разным линиям, в том числе к Купянской, Запорожской и Авдеевской. Он также пояснил, что названия населенных пунктов могут меняться, поэтому речь идет в обобщенном виде.