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Путин сообщил об улучшении позиций ВС РФ почти на всей линии соприкосновения

15 октября 2023 10:49
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские военнослужащие сейчас ведут активное совершенствование своих позиций на большинстве участков линии соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости.

Этот процесс называется «активной обороной» и проходит практически по всей протяженности этой линии. При этом президент подчеркнул, что это относится к разным линиям, в том числе к Купянской, Запорожской и Авдеевской. Он также пояснил, что названия населенных пунктов могут меняться, поэтому речь идет в обобщенном виде.

# Международная политика # Владимир Путин

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