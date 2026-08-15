Страны НАТО Потерпели неудачу в направлении поддержки Украины, лишив ее средств противовоздушной обороны, пишет РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

В материале указано, что Альянс допустил провал в планировании обороны. Подобная беспечность губительна для Киева в сегодняшних реалиях, однако, как отмечает автор, она также грозит в перспективе отсутствием обороны в самом ЕС.

В условиях неопределенности Соединенных Штатов с поставками ВСУ ракет для «Пэтриот» так или иначе наблюдается нехватка запасов, которые партнеры могли бы направить Киеву. В идеале на эти цели требуется в 3 или 4 раза больше ежегодного мирового производства этих ракет, объясняет издание.

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