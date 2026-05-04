МИД РФ: Запад вводит железный занавес с Россией

Посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов заявил, что западные страны увеличивают разрыв с Россией, возводя новый «железный занавес» и разрушая экономические, культурные и другие связи. Об этом пишет РИА Новости.

По его оценке, ситуация в Балтийском регионе отражает общий курс НАТО и ЕС на конфронтацию, что привело к ослаблению форматов регионального сотрудничества.

Россия также считает, что напряженность носит системный характер и что западные страны по-прежнему рассматривают Россию как стратегического противника.

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