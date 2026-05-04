Напомним, сход грузового локомотива в минувшие выходные в Литве вызвал серьезные задержки поездов, в том числе и через территорию Беларуси. Движение составов восстановлено, а вот осадочек остался. О чем, собственно, на фоне аварии заявляет литовский профсоюз железнодорожников. Здесь сетуют на то, что из-за отсутствия инвестиций и халатности местных властей стальные магистрали Литвы можно считать почти полностью разрушенными.

Если Ормузский пролив – и это ярко показали события последних месяцев – «бутылочное горлышко» мировой экономики, то авария на Литовской железной дороге – «кривое зеркало» политики официального Вильнюса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это при том, что их протяженность не превышает и 2 тысяч километров. Но откуда взять деньги на инвестиции, когда политические игры Вильнюса оказались важнее миллионов евро, которые Литовская железная дорога недополучила из-за отказа от транзита белорусских удобрений.

А вот в Клайпедском порту, конечной точке этого маршрута, подсчитали и цифру – суммарно получилось 56 миллионов евро упущенного дохода за 4 года. Но это лишь часть литовских потерь в европейской санкционной войне. Куда масштабнее убытки за сомнительное членство в Евросоюзе.

Игналинская АЭС – именно ей Вильнюс щедро расплатился с Брюсселем в начале нулевых. Однако закрытая атомная станция – это колоссальные траты на содержание, которых в достаточном количестве у Литвы сейчас, разумеется, нет. А значит, финансовое бремя автоматически ложится на плечи будущих поколений – сетуют в литовском Сейме.

Ну и самое главное – за годы независимости Литва потеряла около миллиона жителей. Молодежь сегодня предпочитает поскорее покинуть государство, которое – и это тоже весьма показательно – признано самым бедным в Европейском союзе.