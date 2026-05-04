Стало известно, что власти Берлина 8 и 9 мая вновь вводят запрет на советскую символику, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на МВД.

Пока мы помним и благодарим тех, кто победил коричневую чуму, в Германии спустя более 8 десятков лет после окончания Второй мировой войны и разгрома нацизма продолжают воевать с историей.

Под ограничения попадает буквально все: красные знамена, даже элементы формы красноармейцев. Особенно тщательно следить за соблюдением запрета будут в таких известных мемориалах, как Трептов-парк, Тиргартен и другие, которые расположены на местах захоронений десятков тысяч советских солдат, которые отдали свои жизни за освобождение от фашизма как самой Германии, так и всей Европы.

Страх берлинских властей вызвали даже песни и музыка военных лет, их тоже нельзя будет исполнять. За нарушение можно угодить в полицейский участок и даже получить штраф. Его размер пока не оглашается. Предвидя многочисленные иски, которые по опыту прошлых лет начнут получать суды с жалобами на противозаконность таких действий, в полиции заявили, что запрет введен для поддержания правопорядка, чтобы избежать возможных конфликтов между различными группами, имеющими противоположные взгляды на исторические события.