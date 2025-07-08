МИД РФ: Россия готовится к худшему на фоне повышения расходов НАТО на оборону

Российская сторона будет готова к любому развитию событий в ответ на планы стран НАТО по повышению расходов на оборону. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По словам замминистра, несмотря на возможные трудности, с какими страны альянса столкнутся при реализации этих планов, в Москве не ожидают их срыва и продолжат укреплять свою обороноспособность.

«Но надо готовиться к худшему. Не надо надеяться на то, что какие-то планы у них не будут реализованы или будут реализованы не до конца», – сказал он.