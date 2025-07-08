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FT: порт Роттердама намерен провести учения НАТО по приему военных грузов

08 июля 2025 09:03
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FT: порт Роттердама намерен провести учения НАТО по приему военных грузов-0

Порт Роттердама собирается провести учения по приему военных грузов в рамках мероприятий по повышению готовности НАТО к обороне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

По словам управляющего портом Бодуэна Симонса, Роттердам согласовывает свои действия с портом Антверпена, чтобы в случае необходимости распределить грузы.

Нидерланды обязались увеличить свои расходы на оборону, и порт обязан быть готов принять технику по запросу альянса. 

В рамках подготовительных мероприятий запланированы регулярные учения и приход военных кораблей. Роттердам и раньше служил для подобных целей, но теперь для него планируется выделить отдельную инфраструктуру.

Фото: pixabay

# Международная политика

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