FT: порт Роттердама намерен провести учения НАТО по приему военных грузов

Порт Роттердама собирается провести учения по приему военных грузов в рамках мероприятий по повышению готовности НАТО к обороне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

По словам управляющего портом Бодуэна Симонса, Роттердам согласовывает свои действия с портом Антверпена, чтобы в случае необходимости распределить грузы.

Нидерланды обязались увеличить свои расходы на оборону, и порт обязан быть готов принять технику по запросу альянса.

В рамках подготовительных мероприятий запланированы регулярные учения и приход военных кораблей. Роттердам и раньше служил для подобных целей, но теперь для него планируется выделить отдельную инфраструктуру.