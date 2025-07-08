«Вот они, живые деньги». Лукашенко потребовал интенсифицировать козоводство

Глава белорусского государства Александр Лукашенко призвал ускорить развитие козоводства, отметив высокий спрос на продукцию как в самой стране, так и за ее пределами. Об этом сообщает пресс-служба лидера Беларуси.

Он потребовал активнее наращивать поголовье скота и удвоить соответствующие показатели к середине 2026 года, назвав это возможностью заработать деньги и упрочить позиции на рынке.

В середине 2026 года показатели должны удвоиться, поручил глава государства. «Должно быть удвоение, пока есть спрос. Вот они, живые деньги», – сказал он.

«Надо идти по максимуму. Если есть момент заработать деньги, надо зарабатывать, занимать рынок», – требует белорусский лидер. «Дело так дальше не пойдет, что мы ни шатко ни валко работаем».

Президент отметил, что такой же подход должен быть применен ко всем сферам сельского хозяйства.