«Вот они, живые деньги». Лукашенко потребовал интенсифицировать козоводство

Глава белорусского государства Александр Лукашенко призвал ускорить развитие козоводства, отметив высокий спрос на продукцию как в самой стране, так и за ее пределами. Об этом сообщает пресс-служба лидера Беларуси.
Он потребовал активнее наращивать поголовье скота и удвоить соответствующие показатели к середине 2026 года, назвав это возможностью заработать деньги и упрочить позиции на рынке.
В середине 2026 года показатели должны удвоиться, поручил глава государства. «Должно быть удвоение, пока есть спрос. Вот они, живые деньги», – сказал он.
«Надо идти по максимуму. Если есть момент заработать деньги, надо зарабатывать, занимать рынок», – требует белорусский лидер. «Дело так дальше не пойдет, что мы ни шатко ни валко работаем».
Президент отметил, что такой же подход должен быть применен ко всем сферам сельского хозяйства.
Во время визита на ферму под Могилевом ему подарили двух коз – зааненской и альпийской породы