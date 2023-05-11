МИД РФ: Москва выступает против бесконечного продления или расширения зерновой сделки

Россия является противником бесконечного продления или расширения сделки, за которую ратует ряд государств Запада, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина.

Это высказывание было сделано на состоявшихся в Стамбуле переговорах по зерновому соглашению между РФ, Украиной, Турцией и ООН. Вершинин отметил, что не следует спешить с продлением сделки, действие которой истекает 18 мая, и что следует внимательно проконтролировать устранение «перекосов» и «недостатков» инициативы.