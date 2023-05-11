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Исчезающие крошечные улитки вернулись на родину. Вот как следят за редчайшим видом

11 мая 2023 14:22
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Исчезающие улитки, выращенные в Великобритании и США, возвращаются во Французскую Полинезию. И в том, что эти уникальные крошечные существа еще остались жить в неволе, большая заслуга зоопарков, участвующих в различных программах по защите и сохранению видов животных, оказавшихся в опасности.  

Исчезающие крошечные улитки вернулись на родину. Вот как следят за редчайшим видом-1

Легочные улитки Partula hebe – один из семи видов улиток, которые исчезли из дикой природы за последние десятилетия. По данным Лондонского зоологического общества, эта операция является крупнейшим выпуском вымерших в дикой природе видов в истории. Более 5 000 улиток вернутся на родину.  

Исчезающие крошечные улитки вернулись на родину. Вот как следят за редчайшим видом-4

Они помечены красной точкой, отражающей УФ-излучение, что помогает защитникам природы следить за популяцией, ведь активность эти улитки проявляют только ночью.  

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