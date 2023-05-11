Исчезающие крошечные улитки вернулись на родину. Вот как следят за редчайшим видом

Исчезающие улитки, выращенные в Великобритании и США, возвращаются во Французскую Полинезию. И в том, что эти уникальные крошечные существа еще остались жить в неволе, большая заслуга зоопарков, участвующих в различных программах по защите и сохранению видов животных, оказавшихся в опасности.

Легочные улитки Partula hebe – один из семи видов улиток, которые исчезли из дикой природы за последние десятилетия. По данным Лондонского зоологического общества, эта операция является крупнейшим выпуском вымерших в дикой природе видов в истории. Более 5 000 улиток вернутся на родину.