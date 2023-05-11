Первый случай в Азии. Редкого ушастого грифа удалось вывести тайским специалистам

Розовый цыпленок, покрытый белым пухом, неуклюже плюхается на полотенце под пристальным взглядом зоозащитников. Редчайшую птицу удалось вывести специалистам. Это индийский ушастый гриф.
Розовый цыпленок, покрытый белым пухом, неуклюже плюхается на полотенце под пристальным взглядом зоозащитников. Редчайшую птицу удалось вывести специалистам. Это индийский ушастый гриф.
Птенец вылупился в зоопарке на северо-востоке Таиланда. Это стало первым за 30 лет успешным случаем разведения ушастого грифа в стране.
Вачирадол Пхангпанья, зоозащитник:
Открыв глаза в первый раз, птицы сначала воспринимают объекты перед собой как своих родителей или представителей своего вида. Чтобы избежать закрепления в их памяти людей, необходимо замаскироваться под птицу, тем самым заставив их видеть нас наиболее близкими к тому, как выглядели бы их родители.
Птенец красноголового стервятника, находящегося под угрозой исчезновения, вылупился в марте. Это первый случай в Азии и только второй в мире, когда удалось в неволе получить потомство этой птицы.