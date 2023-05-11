Первый случай в Азии. Редкого ушастого грифа удалось вывести тайским специалистам

Вачирадол Пхангпанья, зоозащитник:

Открыв глаза в первый раз, птицы сначала воспринимают объекты перед собой как своих родителей или представителей своего вида. Чтобы избежать закрепления в их памяти людей, необходимо замаскироваться под птицу, тем самым заставив их видеть нас наиболее близкими к тому, как выглядели бы их родители.