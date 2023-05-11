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Первый случай в Азии. Редкого ушастого грифа удалось вывести тайским специалистам

11 мая 2023 14:21
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Розовый цыпленок, покрытый белым пухом, неуклюже плюхается на полотенце под пристальным взглядом зоозащитников. Редчайшую птицу удалось вывести специалистам. Это индийский ушастый гриф.  

Первый случай в Азии. Редкого ушастого грифа удалось вывести тайским специалистам-1

Птенец вылупился в зоопарке на северо-востоке Таиланда. Это стало первым за 30 лет успешным случаем разведения ушастого грифа в стране.  

Первый случай в Азии. Редкого ушастого грифа удалось вывести тайским специалистам-4

Вачирадол Пхангпанья, зоозащитник:  
Открыв глаза в первый раз, птицы сначала воспринимают объекты перед собой как своих родителей или представителей своего вида. Чтобы избежать закрепления в их памяти людей, необходимо замаскироваться под птицу, тем самым заставив их видеть нас наиболее близкими к тому, как выглядели бы их родители.  

Первый случай в Азии. Редкого ушастого грифа удалось вывести тайским специалистам-7

Птенец красноголового стервятника, находящегося под угрозой исчезновения, вылупился в марте. Это первый случай в Азии и только второй в мире, когда удалось в неволе получить потомство этой птицы.  

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