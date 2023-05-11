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Кандидат в президенты Турции отозвал свою кандидатуру за три дня до выборов

11 мая 2023 14:43
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Лидер партии Memleket Мухаррем Индже отозвал свою кандидатуру за три дня до начала президентских выборов в Турции. На должность лидера претендуют еще три политика, пишет РИА Новости.

Кандидат в президенты Турции отозвал свою кандидатуру за три дня до выборов-1

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Pixabay

Проведение президентских и парламентских выборов намечено на 14 мая. В качестве главного соперника нынешнего президента Тайипа Эрдогана, единого кандидата от «Республиканского альянса», рассматривается Кемаль Кылычдароглу, единый представитель оппозиционного «Народного альянса». Синан Оган, кандидат от «Альянса Ата», также принимает участие в выборах. Если ни один из кандидатов не получит 50 процентов голосов, 28 мая будет проведен второй тур президентских выборов.

Ранее министр внутренних дел Сулейман Сойлу сообщил, что США пытаются вмешаться в выборы Турции посредством средств массовой информации, чтобы насадить свою точку зрения.

Опрос предрек оппозиционеру победу на выборах в Турции

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган

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