Кандидат в президенты Турции отозвал свою кандидатуру за три дня до выборов

Лидер партии Memleket Мухаррем Индже отозвал свою кандидатуру за три дня до начала президентских выборов в Турции. На должность лидера претендуют еще три политика, пишет РИА Новости.

Проведение президентских и парламентских выборов намечено на 14 мая. В качестве главного соперника нынешнего президента Тайипа Эрдогана, единого кандидата от «Республиканского альянса», рассматривается Кемаль Кылычдароглу, единый представитель оппозиционного «Народного альянса». Синан Оган, кандидат от «Альянса Ата», также принимает участие в выборах. Если ни один из кандидатов не получит 50 процентов голосов, 28 мая будет проведен второй тур президентских выборов.



Ранее министр внутренних дел Сулейман Сойлу сообщил, что США пытаются вмешаться в выборы Турции посредством средств массовой информации, чтобы насадить свою точку зрения.