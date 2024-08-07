МИД РФ: Киев открыл «второй фронт» в Африке

Не найдя возможность победить Россию на поле боя, власти Киева решили открыть «второй фронт» в Африке, поддерживая террористические группировки. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что на российской территории Киев продолжает использовать методы террористического характера, совершая диверсии, убийства политиков, регулярно обстреливая гражданские объекты.

Так, Киев не имея возможности побеждать на полях сражений, открывает «второй фронт» в Африке и оказывает поддержку террористическим группировкам в дружественных РФ государствах континента, рассказала Захарова.