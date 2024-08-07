Прямой эфир

Палестина готова к началу переговоров с Израилем

07 августа 2024 11:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Палестины заявил, что его администрация готова к переговорам с Израилем об окончательном статусе в рамках мирной конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палестина готова к началу переговоров с Израилем-1

Махмуд Аббас подчеркнул, что решение о создании диалоговой площадки предполагает выход на переговоры об урегулировании всех вопросов с израильской стороной для выработки механизма региональной безопасности. Он отметил, что палестинская национальная администрация готова исполнять свои функции на территории сектора Газа и требует прекращения атак со стороны Израиля.

В октябре прошлого года после нападения боевиков ХАМАС на еврейские города в регионе продолжается вооруженный конфликт. По прошествии нескольких месяцев ЦАХАЛ смог взять в блокаду сектор Газа и зачистить большую его часть.

 

# Палестина-Израиль

Другие новости рубрики

Все новости
Литва направила к границам Беларуси и России оборонительные средства
07 августа 2024 11:54

Литва направила к границам Беларуси и России оборонительные средства

МО РФ: военные остановили проникновение ВСУ вглубь Курской области
07 августа 2024 11:11

МО РФ: военные остановили проникновение ВСУ вглубь Курской области

Умер водитель «КамАЗа», который столкнулся с поездом под Волгоградом
07 августа 2024 10:14

Умер водитель «КамАЗа», который столкнулся с поездом под Волгоградом