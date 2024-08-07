Палестина готова к началу переговоров с Израилем

Президент Палестины заявил, что его администрация готова к переговорам с Израилем об окончательном статусе в рамках мирной конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Махмуд Аббас подчеркнул, что решение о создании диалоговой площадки предполагает выход на переговоры об урегулировании всех вопросов с израильской стороной для выработки механизма региональной безопасности. Он отметил, что палестинская национальная администрация готова исполнять свои функции на территории сектора Газа и требует прекращения атак со стороны Израиля.

В октябре прошлого года после нападения боевиков ХАМАС на еврейские города в регионе продолжается вооруженный конфликт. По прошествии нескольких месяцев ЦАХАЛ смог взять в блокаду сектор Газа и зачистить большую его часть.