На западе Германии частично обрушился отель

В результате частичного обрушения отеля на западе Германии погиб человек, еще восемь остаются под завалами. Об этом сообщают местные власти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло этой ночью в курортном поселке Креф. По данным правоохранителей, к обрушению привело падение опор одного из этажей здания. В момент инцидента в отеле находились 14 человек. Пять из них смогли выбраться самостоятельно из-под обломков строения. Сейчас на месте работают экстренные службы, восемь постояльцев остаются заблокированы. Спасательные работы осложняет угроза дальнейшего обрушения. По этой причине местные власти эвакуировали местных жителей из соседних зданий.