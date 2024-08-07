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На западе Германии частично обрушился отель

07 августа 2024 12:26
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В результате частичного обрушения отеля на западе Германии погиб человек, еще восемь остаются под завалами. Об этом сообщают местные власти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На западе Германии частично обрушился отель-1

ЧП произошло этой ночью в курортном поселке Креф. По данным правоохранителей, к обрушению привело падение опор одного из этажей здания. В момент инцидента в отеле находились 14 человек. Пять из них смогли выбраться самостоятельно из-под обломков строения. Сейчас на месте работают экстренные службы, восемь постояльцев остаются заблокированы. Спасательные работы осложняет угроза дальнейшего обрушения. По этой причине местные власти эвакуировали местных жителей из соседних зданий.

# ЧП # Новости Германии

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