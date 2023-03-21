МИД РФ: четыре страны отстранены от участия в посредничестве по Украине

Штаты, Британия, Франция и Германия не могут выступать в роли нейтральных посредников по урегулированию украинского кризиса по причине того, что эти государства – участники в конфликте с Российской Федерацией. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ, пишет РИА Новости.

Сообщается, что экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выступил с инициативой создания контактной группы по украинскому конфликту с целью «запуска мирного процесса». По его мнению, в группу должны входить Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин. В МИД Российской Федерации такая инициатива вызвала вопросы, ведь предполагаемые страны-участницы сами являются конфликтующей стороной с РФ. Они переправляют на украинскую территорию вооружение, наемных боевиков и обучают у себя военных из Украины, отметили в российском Министерстве иностранных дел. Напомнили в МИД РФ и о санкционной политике в отношении Москвы, а также фактах шантажа российских партнеров для пресечения сотрудничества.