Новости Великобритании. Великобританию ждет новый энергетический кризис. Местные работники морских платформ – около 1 500 человек – планируют бастовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К стачке также присоединятся сотрудники крупнейших нефтегазовых платформ.

В заявлении профсоюза говорится, что отраслевые предприятия длительное время зарабатывали огромные деньги за счет своей деятельности в Северном море, в то время как люди были вынуждены сводить концы с концами на фоне бушующего инфляционного кризиса. Поэтому сейчас предприятия нефтегазодобычи накроет настоящее цунами протестов.

Масштабные забастовки в Великобритании не прекращаются с конца 2022 года. Люди недовольны ростом цен в стране и падением уровня жизни.