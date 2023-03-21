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Великобританию ждёт новый энергетический кризис – работники морских платформ планируют бастовать

21 марта 2023 06:41
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Новости Великобритании. Великобританию ждет новый энергетический кризис. Местные работники морских платформ – около 1 500 человек – планируют бастовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К стачке также присоединятся сотрудники крупнейших нефтегазовых платформ.

Великобританию ждёт новый энергетический кризис – работники морских платформ планируют бастовать-1

В заявлении профсоюза говорится, что отраслевые предприятия длительное время зарабатывали огромные деньги за счет своей деятельности в Северном море, в то время как люди были вынуждены сводить концы с концами на фоне бушующего инфляционного кризиса. Поэтому сейчас предприятия нефтегазодобычи накроет настоящее цунами протестов.

Масштабные забастовки в Великобритании не прекращаются с конца 2022 года. Люди недовольны ростом цен в стране и падением уровня жизни.

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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