Шольц рассказал о полуторачасовых телефонных разговорах с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц сообщил, что переговоры между ним и президентом Путиным по телефону продолжались до полутора часов.

Российский лидер всегда был вежлив, приводит его слова РИА Новости. Шольц также отметил, что переговоры с Путиным происходили в том числе и на немецком языке. Высказался канцлер Германии и по поводу разногласий по украинскому конфликту, отметив, что урегулирование кризиса может быть долгим. Даже когда все закончится, в норму все быстро не придет, но необходимо продолжать прилагать усилия для прекращения украинского конфликта, подытожил Шольц.