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Шольц рассказал о полуторачасовых телефонных разговорах с Путиным

21 марта 2023 06:59
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Канцлер ФРГ Шольц сообщил, что переговоры между ним и президентом Путиным по телефону продолжались до полутора часов.

Шольц рассказал о полуторачасовых телефонных разговорах с Путиным-1

Российский лидер всегда был вежлив, приводит его слова РИА Новости. Шольц также отметил, что переговоры с Путиным происходили в том числе и на немецком языке. Высказался канцлер Германии и по поводу разногласий по украинскому конфликту, отметив, что урегулирование кризиса может быть долгим. Даже когда все закончится, в норму все быстро не придет, но необходимо продолжать прилагать усилия для прекращения украинского конфликта, подытожил Шольц.

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# Международная политика # Олаф Шольц # Владимир Путин

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