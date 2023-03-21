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ЕС намерен отправить в Украину миллион артиллерийских снарядов

21 марта 2023 07:17
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Евросоюз намерен отправить в Украину миллион артиллерийских снарядов. Как пишет Bloomberg, закупка планируется за счет Европейского фонда мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого нужен миллиард евро.

ЕС намерен отправить в Украину миллион артиллерийских снарядов-1

Еще миллиард из того же фонда направят на возмещение затрат стран, которые уже отправили боеприпасы в Украину из собственных запасов. Однако для реализации такого плана необходимо не только согласие всех стран ЕС. В частности, оборонная отрасль Евросоюза должна нарастить собственные производственные мощности и пополнить запасы.

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# Международная политика # Фотофакт

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