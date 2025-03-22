МИД РФ: будут проработаны меры на случай размещения американских ракет в Японии

В Токио предупреждены о том, что Москвой ведется проработка мер на случай размещения ракет средней дальности США на территории Японии. Об этом пишет РИА Новости.
В Токио предупреждены о том, что Москвой ведется проработка мер на случай размещения ракет средней дальности США на территории Японии. Об этом пишет РИА Новости.
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Как отметила директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева, подобная кооперация Токио с Западом вызовет запуск необходимых контрмер, направленных на укрепление обороноспособности РФ с целью купирования «исходящих с японской территории вызовов безопасности» страны.
Более конкретно ответные шаги будут проработаны компетентными ведомствами, опираясь на долгосрочные стратегические задачи и интересы Российской Федерации, подчеркнула дипломат.