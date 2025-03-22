МИД РФ: будут проработаны меры на случай размещения американских ракет в Японии

В Токио предупреждены о том, что Москвой ведется проработка мер на случай размещения ракет средней дальности США на территории Японии. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметила директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева, подобная кооперация Токио с Западом вызовет запуск необходимых контрмер, направленных на укрепление обороноспособности РФ с целью купирования «исходящих с японской территории вызовов безопасности» страны.

Более конкретно ответные шаги будут проработаны компетентными ведомствами, опираясь на долгосрочные стратегические задачи и интересы Российской Федерации, подчеркнула дипломат.