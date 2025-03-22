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Жители Сумской области грабили дома курян в оккупированных ВС Украины сёлах

22 марта 2025 10:47
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Жителей Сум грабили жилые дома в Курской области в период украинской оккупации, пишет РИА Новости.

Жители Сумской области грабили дома курян в оккупированных ВС Украины сёлах-1

Фото: Pinterest

Жительница села Казачья Локня Курской области, находившаяся на оккупированных ВСУ территориях, рассказала о фактах мародерства со стороны украинцев. Так, жителям Сумской области солдаты ВСУ давали возможность пройти для осуществления краж имущества курян. По словам женщины, украинцы занимались вывозом раковин, унитазов, газовых плит, стиральных машин.

# Международная политика

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