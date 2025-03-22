Жителей Сум грабили жилые дома в Курской области в период украинской оккупации, пишет РИА Новости.
Жителей Сум грабили жилые дома в Курской области в период украинской оккупации, пишет РИА Новости.
Фото: Pinterest
Жительница села Казачья Локня Курской области, находившаяся на оккупированных ВСУ территориях, рассказала о фактах мародерства со стороны украинцев. Так, жителям Сумской области солдаты ВСУ давали возможность пройти для осуществления краж имущества курян. По словам женщины, украинцы занимались вывозом раковин, унитазов, газовых плит, стиральных машин.