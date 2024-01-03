Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден, что страны Запада обязаны осуществить передачу Киеву дальнобойных ракет для нанесения ударов по территориям Российской Федерации, пишет ТАСС.

Сикорский считает, что страны Запада «должны ответить на последнее нападение на Украину». Для этих целей глава МИД Польши предлагает ужесточить антироссийские санкции, а также предоставить Киеву ракеты большей дальности.

ВС Украины 30 декабря 2023 года произвели обстрел по центру Белгорода посредством двух ракет с кассетными боеприпасами и снарядов РСЗО производства Чехии. По данным на 1 января 2024 года, число погибших составило 25 человек, в том числе 5 детей, число раненых превысило более 100 человек.

31 декабря 2024 года ВС России осуществили ответный удар по центрам принятия решений и военным объекты в Харькове.