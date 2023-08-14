МИД КНР: лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Путин проводят стратегический диалог

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что руководство Китая и Российской Федерации на постоянной основе ведет стратегический двусторонний контакт в самых разных форматах, пишет ТАСС.

Они рассматривают целый ряд проблем, которые представляют обоюдный интерес. В новую эпоху под лидерством Си Цзиньпина и Путина Китай и Российская Федерация будут непрерывно расширять комплексное партнерство. В октябре планируется визит российского главы в Китай, в рамках которого пройдет форум «Один пояс – один путь».