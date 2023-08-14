Прямой эфир

МИД КНР: лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Путин проводят стратегический диалог

14 августа 2023 11:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что руководство Китая и Российской Федерации на постоянной основе ведет стратегический двусторонний контакт в самых разных форматах, пишет ТАСС.

Они рассматривают целый ряд проблем, которые представляют обоюдный интерес. В новую эпоху под лидерством Си Цзиньпина и Путина Китай и Российская Федерация будут непрерывно расширять комплексное партнерство. В октябре планируется визит российского главы в Китай, в рамках которого пройдет форум «Один пояс – один путь».

 

# Международная политика # Владимир Путин # Си Цзиньпин

Другие новости рубрики

Все новости
На корабле в Турции произошел взрыв, один человек погиб
14 августа 2023 10:31

На корабле в Турции произошел взрыв, один человек погиб

В Польше задержаны россияне, обвиняемые в шпионаже
14 августа 2023 10:24

В Польше задержаны россияне, обвиняемые в шпионаже

Лукашенко поздравил народ Пакистана с Днём Независимости
14 августа 2023 10:09

Лукашенко поздравил народ Пакистана с Днём Независимости