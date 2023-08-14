В Польше задержаны россияне, обвиняемые в шпионаже

Глава МВД Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский заявил в своем X (бывший Twitter), что два гражданина России были задержаны. Им выдвинуты обвинения, в частности, якобы в шпионаже, сообщает РИА Новости.

Они развесили около 300 листовок в людных местах Варшавы и Кракова. Задержанные были отправлены в Малопольский отдел прокуратуры по делам организованной преступности и коррупции в Кракове.

Фигурантам дела суд избрал меру пресечения в виде временного ареста, каждому из них грозит до десяти лет лишения свободы. В начале июля польский Сенат утвердил закон, ужесточающий ответственность за шпионаж. Минимальное наказание было доведено до пяти лет, а максимальное – до 30 лет.