Лукашенко поздравил народ Пакистана с Днём Независимости

Новости Пакистана. Пакистан отмечает День Независимости. Он установлен в 1947 году в честь годовщины образования доминиона Пакистан, который отделился от колонии Британская Индия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день улицы и здания украшаются лентами, национальными флагами. Традиционно проводятся красочные парады, многие жители надевают одежду в национальных цветах. С праздником главу исламской республики и народ Пакистана поздравил президент Беларуси. Белорусский лидер отметил, что отношения между Минском и Исламабадом динамично развиваются в духе взаимного уважения и доверия и выразил уверенность, что страны смогут расширять сотрудничество в разных сферах. Александр Лукашенко пожелал Арифу Алви крепкого здоровья, счастья и успехов, а жителям страны – прогресса и процветания.