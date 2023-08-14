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Лукашенко поздравил народ Пакистана с Днём Независимости

14 августа 2023 10:09
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Новости Пакистана. Пакистан отмечает День Независимости. Он установлен в 1947 году в честь годовщины образования доминиона Пакистан, который отделился от колонии Британская Индия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил народ Пакистана с Днём Независимости-1

В этот день улицы и здания украшаются лентами, национальными флагами. Традиционно проводятся красочные парады, многие жители надевают одежду в национальных цветах. С праздником главу исламской республики и народ Пакистана поздравил президент Беларуси. Белорусский лидер отметил, что отношения между Минском и Исламабадом динамично развиваются в духе взаимного уважения и доверия и выразил уверенность, что страны смогут расширять сотрудничество в разных сферах. Александр Лукашенко пожелал Арифу Алви крепкого здоровья, счастья и успехов, а жителям страны – прогресса и процветания.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Ариф Алви # Новости Пакистана # Фотофакт

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