МИД Китая заявил о критическом моменте в украинском конфликте, нужны переговоры

Глава внешнеполитического ведомства КНР Цинь Ган заявил, что украинский кризис приблизился к критической точке, ситуация выходит из-под контроля, приводит его слова РИА Новости.

Глава МИД отметил, что санкционная политика и давление этот кризис не решат, только скорейшие переговоры способны выправить ситуацию. Настал тот момент, когда или мир восстановится или ситуация выйдет из-под контроля, заявил Цинь Ган. Крайне необходим диалог, только так можно прийти к долгосрочной безопасности.