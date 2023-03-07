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МИД Китая заявил о критическом моменте в украинском конфликте, нужны переговоры

07 марта 2023 09:24
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Глава внешнеполитического ведомства КНР Цинь Ган заявил, что украинский кризис приблизился к критической точке, ситуация выходит из-под контроля, приводит его слова РИА Новости. 

Глава МИД отметил, что санкционная политика и давление этот кризис не решат, только скорейшие переговоры способны выправить ситуацию. Настал тот момент, когда или мир восстановится или ситуация выйдет из-под контроля, заявил Цинь Ган. Крайне необходим диалог, только так можно прийти к долгосрочной безопасности. 

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# Международная политика

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