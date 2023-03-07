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Армии Великобритании не хватает новых танков

07 марта 2023 08:15
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Новости Великобритании. Армия Великобритании по своему оснащению отстала от войск развитых стран как минимум на 15 лет. Тяжелый диагноз поставил министр обороны Королевства, выступая на конференции по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армии Великобритании не хватает новых танков-1

По его мнению, боеспособность вооруженных сил уже не выдерживает никакой критики. Техника нуждается в срочной замене. Армии не хватает новых танков, а состояние оборудования военно-морского флота скоро не позволит кораблям выходить на боевое дежурство. То же касается и оснащения королевских ВВС. Если в ближайшее время эту проблему не решить, то Британия станет абсолютно беззащитной перед любым агрессором.

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# Вооруженные силы # Бен Уоллес # Новости Великобритании # Фотофакт

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