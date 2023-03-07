Армии Великобритании не хватает новых танков

Новости Великобритании. Армия Великобритании по своему оснащению отстала от войск развитых стран как минимум на 15 лет. Тяжелый диагноз поставил министр обороны Королевства, выступая на конференции по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его мнению, боеспособность вооруженных сил уже не выдерживает никакой критики. Техника нуждается в срочной замене. Армии не хватает новых танков, а состояние оборудования военно-морского флота скоро не позволит кораблям выходить на боевое дежурство. То же касается и оснащения королевских ВВС. Если в ближайшее время эту проблему не решить, то Британия станет абсолютно беззащитной перед любым агрессором.