Израиль готов нанести новые удары по сектору Газа

Ситуация в Секторе Газа остается в подвешенном состоянии. Это несмотря на перемирие между Израилем и ХАМАСом. ЦАХАЛ передислоцировался на новые позиции. Подразделения армии остаются готовыми к выполнению боевых задач. Это подтвердили в Минобороны Израиля, добавив, что командования развернуты по обновленным линиям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В то же время, ХАМАС начал устанавливать контроль над оставленными противником территориями. К слову, о намерении возобновить боевые действия в секторе Газа – заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, если палестинская сторона не разоружится, ЦАХАЛ пойдет в наступление. Уже готовят такой план, но с оговоркой – при возникновении угрозы. Эту же информацию подтвердил глава Белого дома. Дональд Трамп отметил, что армия обороны Израиля возобновит военные операции в секторе Газа, если ХАМАС не выполнит все условия сделки.