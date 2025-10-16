48 часов. Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня

Пакистан и Афганистан договорились о 48-часовом перемирии, которое вступило в силу 15 октября в 16:00 по московскому времени. Обе стороны выразили готовность к конструктивному диалогу для урегулирования конфликта. Об этом пишет ТАСС.

Ранее, 15 октября, на границе двух стран возобновились боевые действия: пакистанская армия атаковала позиции боевиков в ответ на обстрелы в провинции Хайбер-Пахтунхва. Представители движения «Талибан» сообщили о потерях и ответных действиях.

Несколькими днями ранее, 11 октября, в провинции Гильменд произошли перестрелки, после чего афганские ВВС нанесли удар по Лахору. В результате столкновений обе стороны понесли значительные потери: по сообщениям СМИ, погибли десятки военнослужащих, были разрушены боевые объекты и позиции боевиков.

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