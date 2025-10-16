Литва потратит на оборону рекордные 5,5% ВВП

Литва намерена потратить на военные расходы рекордную сумму. По словам премьер-министра страны Инги Ругинене, оборонный бюджет на будущий год вырастет почти до 5 миллиардов евро и составит около 5,5 % от ВВП, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва станет лидером среди стран НАТО по тратам на оборону. И обгонит Польшу, которая до сих пор была флагманом. В следующем году военные расходы Варшавы составят около 5 % от ВВП. В литовском правительстве пояснили, что колоссальные финансовые влияния необходимы, чтобы к 2030 году сформировать дивизию армии страны.

Инга Ругинене, премьер-министр Литвы:

Мы идем рука об руку с нашими соседями и стратегическими партнерами, потому что все понимают, что нашему региону сегодня необходимо уделять большое внимание обороне. Давайте не будем рассматривать оборону исключительно через приобретение оружия. Есть много других факторов, которые становятся активными во время войны.

При этом, Инга Ругинене добавила, что деньги будут потрачены на создание военной инфраструктуры, в частности на строительство полигонов и дорог. Отметим, что внешний долг Литвы составил 61 миллиард евро и является самым большим среди стран Балтии. А более 600 тысяч человек, это примерно каждый пятый гражданин – живут лишь чуть-чуть выше черты бедности.