Новости Польши. В Польше назревает конституционный кризис. Противостояние между президентом Анджеем Дудой и новым премьер-министром страны Дональдом Туском набирает обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, глава Кабмина с первой же недели начал полную перестановку уже устоявшихся правил. Он отправил в отставку всех высших лиц силовых ведомств и спецслужб, а также отменил обязательные уроки религии в школах и вузах. Такие кардинальные перемены не особо нравятся консервативному президенту. Это может привести к разногласиям правительства и президента уже в скором времени.

Напомним, в прошлый четверг Дональд Туск вступил в должность председателя Совета министров Польши после победы его партии на парламентских выборах.