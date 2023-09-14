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МИД Эстонии призвал конфисковывать авто с российскими номерами

14 сентября 2023 13:10
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Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что находящиеся в стране машины с российскими номерами необходимо конфисковать или переоформить. Об этом информирует РИА Новости.

С 13 сентября в Эстонии введен запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в связи с санкциями ЕС. Ляэнеметс высказала недоумение по поводу наличия в стране автомобилей с номерами РФ и посоветовала их перерегистрировать.

По мнению Европейской комиссии (ЕК), машины с российскими номерами не могут въехать Европу, так как это будет считаться перевозкой товаров в условиях санкций. В то же время ЕК в этот понедельник пересмотрела правила запрета на ввоз личных автомобилей российских граждан, призвав страны-члены Евросоюза рассматривать каждый случай отдельно.

# Международная политика # Лаури Ляэнеметс

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