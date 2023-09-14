Российский город Гороховец могут включить в список ЮНЕСКО. И вот почему

Новости России. Российский город Гороховец могут включить в список ЮНЕСКО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он находится примерно в 350 километрах от Москвы, а проживают в нем 12 тысяч человек.

Ученые считают, что первое поселение на месте современного города возникло еще в VI веке, а сам Гороховец был основан в 1168 году. По преданию, местные жители прятались за холмами во время татаро-монгольских набегов.

Антон Анкудинов, сотрудник исторического музея:

Само слово «горох» появилось на 300-400 лет позже, чем город Гороховец. Основная и самая известная среди местных версия рассказывает, что появилось название от старого русского слова «ховаться», то есть «прятаться», «теряться», «прятаться за горами».