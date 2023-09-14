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Американские учёные разработали программу по спасению акульих скатов

14 сентября 2023 11:59
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Новости США. Спасти акульих скатов от вымирания – задача для американских исследователей. Они разработали программу, благодаря которой популяцию можно увеличить, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акульи скаты от обычных отличаются телом. Как правило, оно плоское, но у представителей этого вида как будто есть небольшой горб.

Американские учёные разработали программу по спасению акульих скатов-1

Крис Коко, сотрудник морского центра:
Чтобы эти животные не были проданы ресторанам и не стали морепродуктами, мы приобрели их и привезли сюда для разведения.

Американские учёные разработали программу по спасению акульих скатов-4

Акульи скаты обитают в индо-западной части Тихого океана. Их вылов не преследуется по закону, а потому численность вида в дикой природе не успевает восстанавливаться из-за рыболовства. Но исследовательская программа, продлится которая 10 лет, сможет изменить ситуацию, верят ученые.

# Животные # Марина Кишкурно # Новости США # Фотофакт

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