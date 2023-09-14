Американские учёные разработали программу по спасению акульих скатов

Новости США. Спасти акульих скатов от вымирания – задача для американских исследователей. Они разработали программу, благодаря которой популяцию можно увеличить, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акульи скаты от обычных отличаются телом. Как правило, оно плоское, но у представителей этого вида как будто есть небольшой горб.

Крис Коко, сотрудник морского центра:

Чтобы эти животные не были проданы ресторанам и не стали морепродуктами, мы приобрели их и привезли сюда для разведения.