Американские учёные разработали программу по спасению акульих скатов
Новости США. Спасти акульих скатов от вымирания – задача для американских исследователей. Они разработали программу, благодаря которой популяцию можно увеличить, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акульи скаты от обычных отличаются телом. Как правило, оно плоское, но у представителей этого вида как будто есть небольшой горб.
Крис Коко, сотрудник морского центра:
Чтобы эти животные не были проданы ресторанам и не стали морепродуктами, мы приобрели их и привезли сюда для разведения.
Акульи скаты обитают в индо-западной части Тихого океана. Их вылов не преследуется по закону, а потому численность вида в дикой природе не успевает восстанавливаться из-за рыболовства. Но исследовательская программа, продлится которая 10 лет, сможет изменить ситуацию, верят ученые.