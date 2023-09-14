Летающее такси протестировали в Израиле. Посмотрите, как выглядит ноу-хау от местных стартаперов

Новости Израиля. Такси до больницы или срочная доставка медикаментов: в Израиле для этих задач предлагают летающее такси. Это стартап местных разработчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. Такси до больницы или срочная доставка медикаментов: в Израиле для этих задач предлагают летающее такси. Это стартап местных разработчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Устройство с вертикальным взлетом, а значит, запускать его можно хоть со двора. Точнее – с парковки у больницы, где и прошли тестовые полеты.
Йоэли Ор, сотрудник компании-разработчика:
Наша работа – сделать так, чтобы люди начали пользоваться дронами. Для доставки, для поездок. Это новая концепция, которая на самом деле приносит нам инновации, экономит время, деньги. Она экологична.
Пока в самолете места только на одного человека. Воздушное судно успешно прошло тестовые испытания. И сейчас в планах разработчиков – проектирование более вместительного салона. Тем не менее уже этот беспилотник способен перевозить до 250 килограммов и летать на расстояние около 30 километров.