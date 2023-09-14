Летающее такси протестировали в Израиле. Посмотрите, как выглядит ноу-хау от местных стартаперов

Новости Израиля. Такси до больницы или срочная доставка медикаментов: в Израиле для этих задач предлагают летающее такси. Это стартап местных разработчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Устройство с вертикальным взлетом, а значит, запускать его можно хоть со двора. Точнее – с парковки у больницы, где и прошли тестовые полеты.

Йоэли Ор, сотрудник компании-разработчика:

Наша работа – сделать так, чтобы люди начали пользоваться дронами. Для доставки, для поездок. Это новая концепция, которая на самом деле приносит нам инновации, экономит время, деньги. Она экологична.