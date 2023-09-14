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Летающее такси протестировали в Израиле. Посмотрите, как выглядит ноу-хау от местных стартаперов

14 сентября 2023 12:00
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Новости Израиля. Такси до больницы или срочная доставка медикаментов: в Израиле для этих задач предлагают летающее такси. Это стартап местных разработчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летающее такси протестировали в Израиле. Посмотрите, как выглядит ноу-хау от местных стартаперов-1

Устройство с вертикальным взлетом, а значит, запускать его можно хоть со двора. Точнее – с парковки у больницы, где и прошли тестовые полеты.

Летающее такси протестировали в Израиле. Посмотрите, как выглядит ноу-хау от местных стартаперов-4

Йоэли Ор, сотрудник компании-разработчика:
Наша работа сделать так, чтобы люди начали пользоваться дронами. Для доставки, для поездок. Это новая концепция, которая на самом деле приносит нам инновации, экономит время, деньги. Она экологична.

Летающее такси протестировали в Израиле. Посмотрите, как выглядит ноу-хау от местных стартаперов-7

Пока в самолете места только на одного человека. Воздушное судно успешно прошло тестовые испытания. И сейчас в планах разработчиков – проектирование более вместительного салона. Тем не менее уже этот беспилотник способен перевозить до 250 килограммов и летать на расстояние около 30 километров.

# Инновации # Марина Кишкурно # Новости Израиля # Фотофакт

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