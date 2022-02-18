США одобрили сделку на продажу 250 танков Abrams Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Технику разместят у границ Беларуси. Таким образом польские власти рассчитывают укрепить свои оборонительные возможности.

Этот контракт – один из крупнейших в истории Польши. На вооружение армии вся бронетехника должна поступить в 2022 году.