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США одобрили сделку на продажу 250 танков Abrams Польше

18 февраля 2022 12:42
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США одобрили сделку на продажу 250 танков Abrams Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Технику разместят у границ Беларуси. Таким образом польские власти рассчитывают укрепить свои оборонительные возможности.

США одобрили сделку на продажу 250 танков Abrams Польше-1

Этот контракт – один из крупнейших в истории Польши. На вооружение армии вся бронетехника должна поступить в 2022 году.

# Международная политика # Фотофакт

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