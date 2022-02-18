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Десятки обстрелов за сутки. Киев продолжает развязывать военные действия в самопровозглашённых республиках

18 февраля 2022 12:57
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Киев продолжает развязывать военные действия, заявляют в самопровозглашенной Луганской Народной Республике. Только за утро украинские силовики восемь раз нарушили режим тишины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки обстрелов за сутки. Киев продолжает развязывать военные действия в самопровозглашённых республиках-1

К сожалению, регулярность обстрелов становится нормой. За 17 февраля ДНР обстреляли 24 раза, ЛНР – 29, повредив дома и устроив пожар в них. 18 февраля ситуация обострилась еще сильнее. В ЛНР предупреждают об активизации беспилотников Воздушных сил Украины у линии разграничения, а также о прибытии украинских диверсантов.

Все эти попытки дестабилизации обстановки со стороны Киева нацелены на прерывание сообщения между Луганском и Донецком, в частности в районе Светлодарской дуги, уверены в самопровозглашенных республиках. Частично план на обособление территорий начинает срабатывать.

Десятки обстрелов за сутки. Киев продолжает развязывать военные действия в самопровозглашённых республиках-4

Во время утренних обстрелов украинский снаряд перебил ж/д путь из Донецка в Россию. В самой ДНР после танковых обстрелов закрыто движение по трассе Горловка – Донецк.

# Международная политика # Фотофакт

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