В Латвии начинаются военные учения НАТО. Сюда прибудут почти 400 американских военных

Военные учения НАТО начинаются в Латвии. Командовать парадом будут Вооруженные Силы США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 февраля в республику прибудут почти 400 американских военных, 100 единиц боевой техники и 22 вертолета. К концу февраля контингент увеличат вдвое, а количество военной техники – до 250 единиц.