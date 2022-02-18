В Латвии начинаются военные учения НАТО. Сюда прибудут почти 400 американских военных

Военные учения НАТО начинаются в Латвии. Командовать парадом будут Вооруженные Силы США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военные учения НАТО начинаются в Латвии. Командовать парадом будут Вооруженные Силы США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18 февраля в республику прибудут почти 400 американских военных, 100 единиц боевой техники и 22 вертолета. К концу февраля контингент увеличат вдвое, а количество военной техники – до 250 единиц.
Ожидается, что всего в учениях примут участие военные из 12 стран, в общей сложности порядка 3 000 человек. Маневры Saber Strike в Латвии продлятся до 23 марта.