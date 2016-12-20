МИД Беларуси: белорусских граждан среди пострадавших в Берлине нет

Новости Германии. Число жертв наезда грузовика на людей в Берлине возросло до 12 человек. Около 50 – ранено. По данным на этот час, белорусских граждан среди пострадавших нет. Все случилось накануне вечером.

В толпу посетителей рождественской ярмарки на большой скорости врезался грузовик.

Полиция установила к настоящему моменту, что действия водителя были спланированными и, следовательно, почти наверняка речь идет о теракте, хотя немецкие власти так случившееся не называют.

В кабине грузовика-убийцы находились двое. Один погиб на месте, второго задержали при попытке скрыться. По непроверенным данным, это гражданин то ли Афганистана, то ли Пакистана.

Машина принадлежала некоей польской транспортной фирме, но была угнана. Полиция Берлина советует горожанам, по возможности, не выходить на улицы и стараться избегать массовых скоплений людей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.