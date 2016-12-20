Трагедия в Берлине: грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке

Новости Германии. Начнем выпуск с событий в Берлине. В немецкой столице грузовик въехал на территорию рождественской ярмарки.





Огромная фура протаранила толпу. Есть погибшие. Десятки человек получили травмы. Грузовик с польскими номерами въехал на территорию рынка со скоростью 60 км/ч, проехал около 80 метров и остановился. При этом были сбиты торговые палатки и множество посетителей.





В кабине машины находились два человека. Один из них погиб. Предполагаемый водитель грузовика задержан. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Власти страны предполагают, что наезд был намеренным нападением, а не несчастным случаем.



