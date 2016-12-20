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Трагедия в Берлине: грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке

20 декабря 2016 06:35
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Новости Германии. Начнем выпуск с событий в Берлине. В немецкой столице грузовик въехал на территорию рождественской ярмарки.

Трагедия в Берлине: грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке-1

Огромная фура протаранила толпу. Есть погибшие. Десятки человек получили травмы. Грузовик с польскими номерами въехал на территорию рынка со скоростью 60 км/ч, проехал около 80 метров и остановился. При этом были сбиты торговые палатки и множество посетителей.

Трагедия в Берлине: грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке-3

В кабине машины находились два человека. Один из них погиб. Предполагаемый водитель грузовика задержан. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Власти страны предполагают, что наезд был намеренным нападением, а не несчастным случаем.

Атаку уже сравнивают с той, что произошла в июле на набережной в Ницце, когда грузовик въехал в толпу людей. Тогда погибло более 80 человек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Теракт в Берлине

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