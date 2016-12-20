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54 человека погибли от отравления «Боярышником» в Иркутске: объявлен траур

20 декабря 2016 07:51
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Новости России. Число погибших от отравления лосьоном «Боярышник» в российском Иркутске достигло 54 человек. В городе объявлен траур. До сих пор не удалось установить, кто именно изготовил ядовитое вещество, в котором использован вместо этилового спирта метиловый.

Основными жертвами фальшивой настойки стали представители социально неблагополучных слоев, которые используют боярышник на спирту в качестве дешевой альтернативы водке. На территории всей Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Массовое отравление

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