54 человека погибли от отравления «Боярышником» в Иркутске: объявлен траур

Новости России. Число погибших от отравления лосьоном «Боярышник» в российском Иркутске достигло 54 человек. В городе объявлен траур. До сих пор не удалось установить, кто именно изготовил ядовитое вещество, в котором использован вместо этилового спирта метиловый.

Основными жертвами фальшивой настойки стали представители социально неблагополучных слоев, которые используют боярышник на спирту в качестве дешевой альтернативы водке. На территории всей Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.