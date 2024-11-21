В странах Балтии растут цены на электроэнергию

В странах Балтии отмечен рост цен на электроэнергию. Литовские СМИ связывают это с наступлением так называемого темного сезона, когда многократно увеличивается потребление, а энергосистемы к такому не готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, Латвия обеспечивает себя электричеством лишь на 34 %. Восполнить недостачу можно только за счет импорта, но услуги зарубежных поставщиков не становятся дешевле. По сравнению с сентябрем стоимость электроэнергии повысилась на 9 %. Ожидается, что предстоящей зимой средние оптовые цены на нее могут составить примерно 100 евро за мегаватт-час, что аналогично уровням прошлого года.