МИД России выразил озабоченность в связи с открытием американской базы ПРО в Польше

Градус напряженности на границах Союзного государства вновь начал стремительно повышаться. НАТО приняла командование системой ПРО, размещенной в Польше в небольшом городке Редзиково, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Базу ВМС США там с помпой открыли буквально неделю назад. Элемент противоракетного щита Альянса предназначен для обнаружения, отслеживания и перехвата наступательных баллистических ракет противника. Штаты неоднократно заявляли, что установка системы ПРО в Польше предназначена для защиты от потенциальных угроз со стороны Ирана, а не против России. Однако в Москве выражают озабоченность в связи с подобными действиями и указывают на усиление активности НАТО в регионе.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Учитывая характер и уровень угроз, возникающих от подобного рода западных военных объектов, база противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений.