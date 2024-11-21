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МИД России выразил озабоченность в связи с открытием американской базы ПРО в Польше

21 ноября 2024 13:48
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Градус напряженности на границах Союзного государства вновь начал стремительно повышаться. НАТО приняла командование системой ПРО, размещенной в Польше в небольшом городке Редзиково, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД России выразил озабоченность в связи с открытием американской базы ПРО в Польше-2

Базу ВМС США там с помпой открыли буквально неделю назад. Элемент противоракетного щита Альянса предназначен для обнаружения, отслеживания и перехвата наступательных баллистических ракет противника. 

Штаты неоднократно заявляли, что установка системы ПРО в Польше предназначена для защиты от потенциальных угроз со стороны Ирана, а не против России. Однако в Москве выражают озабоченность в связи с подобными действиями и указывают на усиление активности НАТО в регионе.

МИД России выразил озабоченность в связи с открытием американской базы ПРО в Польше-4

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
Учитывая характер и уровень угроз, возникающих от подобного рода западных военных объектов, база противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений.

МИД России выразил озабоченность в связи с открытием американской базы ПРО в Польше-6

Первый стационарный объект американской армии в Польше оснащен ракетами дальностью до 1 200 километров. Его строительство велось с 2016 года и обошлось в 850 миллионов долларов.

# НАТО

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