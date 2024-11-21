Украина планирует начать требовать у Байдена ракеты Tomahawk – Politico

Киев может попросить президента США Джо Байдена дать разрешение на использование американских ракет Tomahawk для атак по РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

Ранее в The New York Times сообщалось, что один из пунктов плана победы президента Украины Владимира Зеленского – о пакете «неядерного сдерживания», который предполагал запрос на передачу Киеву американских крылатых ракет большой дальности полета Tomahawk.

В США оценили данную просьбу как «абсолютно невыполнимую». А Зеленского возмутило появление в средствах массовой информации сведений о его просьбе к Вашингтону, из-за чего со стороны политика последовал упрек к странам Запада, что «между партнерами нет ничего конфиденциального».