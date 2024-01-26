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Международный суд ООН огласил вердикт по иску против Израиля

26 января 2024 17:22
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Международный суд ООН в Гааге огласил решение по иску Южно-Африканской Республики к Израилю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный суд ООН огласил вердикт по иску против Израиля-1

Ближневосточную страну обязали принять все возможные меры для предотвращения геноцида палестинского населения в секторе Газа. Ссылаясь на Конвенцию о предупреждении подобных преступлений, суд постановил Израилю гарантировать, что ЦАХАЛ не совершит актов массовых убийств гражданского населения.

Международный суд ООН огласил вердикт по иску против Израиля-4

Джоан Донохью, председатель Международного суда ООН:
Суд считает, что в нынешней ситуации Израиль должен, в соответствии со своими обязательствами по Конвенции о геноциде, в отношении палестинцев в секторе Газа принять все меры в пределах своих полномочий для предотвращения совершения всех действий, входящих в сферу действия Конвенции.

Международный суд ООН огласил вердикт по иску против Израиля-7

Напомним, в конце 2023 года власти ЮАР подали иск в Международный суд ООН против Израиля в связи с обвинениями в геноциде палестинского населения ЦАХАЛом. Также африканская сторона выступила за полное прекращение военной операции в регионе.

Международный суд ООН огласил вердикт по иску против Израиля-10

Сухопутные войска Израиля продвигаются вглубь Сектора, начиная зачищать окрестности Хан-Юниса. Также продолжается уничтожение подземных туннелей ХАМАС. Все эти действия негативно сказываются на мирных жителях Газы. В регионе острая нехватка медикаментов, продовольствия и топлива. Разрушены многие здания школ и больниц. Но власти страны намерены полностью взять под контроль территорию анклава и ликвидировать ХАМАС.

# Палестина-Израиль

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