Международный суд ООН огласил вердикт по иску против Израиля

Международный суд ООН в Гааге огласил решение по иску Южно-Африканской Республики к Израилю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ближневосточную страну обязали принять все возможные меры для предотвращения геноцида палестинского населения в секторе Газа. Ссылаясь на Конвенцию о предупреждении подобных преступлений, суд постановил Израилю гарантировать, что ЦАХАЛ не совершит актов массовых убийств гражданского населения.

Джоан Донохью, председатель Международного суда ООН:

Суд считает, что в нынешней ситуации Израиль должен, в соответствии со своими обязательствами по Конвенции о геноциде, в отношении палестинцев в секторе Газа принять все меры в пределах своих полномочий для предотвращения совершения всех действий, входящих в сферу действия Конвенции.

Напомним, в конце 2023 года власти ЮАР подали иск в Международный суд ООН против Израиля в связи с обвинениями в геноциде палестинского населения ЦАХАЛом. Также африканская сторона выступила за полное прекращение военной операции в регионе.